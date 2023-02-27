«Ъ»: В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда

В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена. Речь может идти о высвобождении около тысячи человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии в 2020 году, пишет 27 февраля «Коммерсантъ».

Участники рынка считают сокращения оправданными, полагая, что штат регулятора избыточен, в то время как часть операций в нынешних условиях либо исчезла совсем, либо проходит в существенно меньших объемах. Эксперты уточняют, что цифровизация снизила значимость региональных подразделений любых структур.