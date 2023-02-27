«Ъ»: В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда

В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, часть выплат уже отменена. Речь может идти о высвобождении около тысячи человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии в 2020 году, пишет 27 февраля «Коммерсантъ».
Участники рынка считают сокращения оправданными, полагая, что штат регулятора избыточен, в то время как часть операций в нынешних условиях либо исчезла совсем, либо проходит в существенно меньших объемах. Эксперты уточняют, что цифровизация снизила значимость региональных подразделений любых структур.
По данным издания, в центральном аппарате ЦБ запланировано до мая провести сокращение штата на 1 тыс. сотрудников.
Источники «Ъ» уточняют, что весенняя волна сокращений будет только первым этапом, второй запланирован на осень. Основная же цель — оптимизация расходов.
По информации издания, в ЦБ уже отменена материальная помощь, которая выплачивалась сотрудникам к отпуску и составляла два месячных оклада. В Банке России сообщили, что постоянно занимаются повышением своей эффективности и 2023 год не будет исключением. За период с 2015 года количество сотрудников, как рассказали в ЦБ, сократилось на