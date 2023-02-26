Так они посчитали. Как по уже выплаченному кредиту в 4 миллиона с вас могут потребовать в 10 раз больше

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует 42 млн рублей с петербуржца из-за ипотеки на 3,9 млн рублей, которую он погасил. Оказалось, что в случае если банк внезапно «лопнул», получить справку об отсутствии задолженности недостаточно.

В феврале 2022 года Невский районный суд принял к рассмотрению иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выступающего в качестве конкурсного управляющего «лопнувшего» «Судостроительного банка», к петербуржцу Михаилу Петушкову и его жене. Почти десять лет назад они брали в этом банке ипотеку и погасили ее незадолго до банкротства кредитной организации. АСВ через суд добилось восстановления долга, а со временем он вырос в 10 раз. «Фонтанка» разбиралась, как так произошло и почему такое может случиться с каждым.



У меня и справка есть Михаил Петушков вместе с женой в 2013 году взял кредит в «Судостроительном банке» на 3,9 млн рублей под залог 60-метровой квартиры в Рыбацком и под огромные по сегодняшним меркам 17,5 % годовых. За каждый день просрочки они обязались платить неустойку в размере 0,5 % , начисляемых на сумму просроченной задолженности по процентам и основному долгу. Сейчас это кажется кабальным условием: в кредитных договорах крупнейших банков теперь можно встретить скорее 0,05–0,06 % , но раньше оно было абсолютно стандартным.



К 2015 году сумма, которую надо было выплатить Петушковым, сократилась до 3,4 млн рублей с небольшим. Они «поднапряглись» и решили погасить кредит досрочно. Большую часть за супругов закрыла компания «Да-тревел» (основным совладельцем которой Михаил станет с 2016 по 2020 год).

30 января 2015 года фирма перечислила со своего счета в том же «Судостроительном банке» на счет Петушкова 1,65 млн рублей, 2 февраля 2015 года — еще 1,6 млн рублей. Всей этой суммой вместе с имевшимся на его счету 150 тысячами петербуржец досрочно погасил кредит. Эта комбинация потом и аукнулась должнику.



Спустя две недели — 15 февраля ЦБ отозвал у «Судостроительного банка» лицензию.

Ввиду низкого качества активов финансовое оздоровление кредитной организации регулятор счел невозможным и назначил временным управляющим АСВ. Через пару месяцев банк признали банкротом, а агентство стало конкурсным управляющим.

Под управлением АСВ банк сначала выдал Михаилу справку об отсутствии задолженности, но позднее решил оспорить в суде погашение кредита и десятки операций других клиентов.



Ваши деньги превратились в тыкву

В марте 2016 года Арбитражный суд Москвы признал недействительными зачисление средств «Да-тревел» со своего счета в банке на счет Петушкова и списание всей суммы оставшегося кредита с его счета. Вернуть выплаченные банку деньги за кредит тоже не удалось. Перечисленная было назад сумма так и зависла где-то на счетах. Во-первых, суд согласился с АСВ в том, что платежные поручения «Да-тревел» и Петушкова были удовлетворены с нарушением очередности, установленной ГК РФ. То есть к моменту их осуществления были распоряжения других клиентов, не исполненные банком в срок из-за уже имевшихся у него финансовых проблем. Они в приоритете. По закону ответчики должны были получить свои средства из банка как кредиторы третьей очереди в рамках установленной законом процедуры банкротства, но сперва второй раз погасить кредит, чтобы деньги попали в конкурсную массу и были направлены на выплаты добросовестным кредиторам.

Во-вторых, сделка была совершена в течение одного месяца до введения в банке временной администрации. Закон о банкротстве предусматривает, что такие сделки могут быть признаны недействительными. Логика проста — раз банк не может исполнять свои обязательства, все деньги клиентов должны оставаться в кубышке, чтобы потом по справедливости вернуть клиентам деньги.

В-третьих, сделка может быть признана недействительной, если доказано, что она не относится «к обычной хозяйственной деятельности» кредитной организации. По закону это значит, что оспариваемый платеж был совершен с нарушением очередности или его размер существенно отличается от ранее осуществленных клиентом платежей. Суд увидел оба этих обстоятельства.



Наконец, деньги ответчиков, имевшиеся на счетах в банке-должнике, фактически превратились в ничем не обеспеченные цифры на экране компьютера:



«Фактически кредит погашался лишь формальной банковской проводкой, не имеющей реального денежного обеспечения, поскольку на момент оспариваемой операции имелась картотека неисполненных платежных поручений, — отмечает суд. — Вместе с тем, по смыслу статей 845, 852, 859 ГК РФ, в условиях, когда банк является фактически неплатежеспособным, остатки на счетах в самом банке перестают быть реальными деньгами, а становятся лишь записями на счетах, обозначающими размер обязательств банка, возникших из договора банковского счета. В кредитной организации технически могут совершаться любые операции, однако они не влекут ни экономических, ни правовых последствий».

В итоге долг вернулся, как и обязательства банка хранить средства клиентов, которыми он был погашен. Но переведенные Петушковым и компанией реальные деньги канули в небытие, как часто бывает при банкротстве кредитных организаций. А апелляция не прошла.



«Через пень-колоду» Долг остался долгом, и АСВ попыталось его взыскать. В феврале 2017 года Невский районный суд утвердил мировое соглашение между банкротным «Судостроительным банком» и Петушковыми, по которому семья обязалась вновь выплатить кредит и набежавшие по нему проценты на сумму 3,6 млн рублей в течение одного года. Платить нужно было порциями на уровне 280–325 тыс. рублей.

Михаил признается, что мировое заключал в состоянии паники и безысходности. Во второй раз мужчина кредит не потянул, исполнял мировое, по его собственным словам, «через пень-колоду» и за 6 лет выплатил всего 700 тыс. рублей.

За это время требования АСВ выросли в 11 раз. В феврале 2023 года агентство обратилось в Невский райсуд с иском о взыскании с супругов уже 42,7 млн рублей, из которых почти 2 миллиона — задолженность по процентам, 9,9 миллиона — неустойка за просроченные проценты и 30,8 миллиона — неустойка за просроченный кредит.



Управляющая банкротным банком госкорпорация попросила суд обратить взыскание на предмет залога, то есть продать заложенную по ипотеке квартиру по начальной цене 6 млн рублей. «По рынку» она может стоить и больше, но вряд ли наберется 42 миллиона.



«Красная тряпка» для АСВ

На самом деле, в такой ситуации может оказаться каждый клиент небольшого коммерческого банка, будь то гражданин или компания. Закон о банкротстве позволяет оспаривать так называемые подозрительные сделки. Самый опасный и наиболее подверженный оспариванию период — в течение шести месяцев до признания должника банкротом. Юристы, услугами которых пользуется АСВ из-за необходимости вести множество банкротных процедур одновременно, часто «сплошняком» оспаривают практически все операции, которые опадают в этот полугодовой период.

«Без разницы, физические лица осуществляли эти операции или юридические. В целом из-за такой порочной практики страдают, в том числе, обычные граждане, которые по такому стечению обстоятельств, не имея никаких злых намерений, просто попали в этот период», — пояснил «Фонтанке» арбитражный адвокат Андрей Григорьев.



Причем чаще всего оспариваются погашения посредством так называемых «внутрибанковских проводок», то есть, когда обязательства перед банком исполняются при фактическом отсутствии движения денежных средств, объясняет Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business.

Поскольку банк на момент совершения вышеописанных сделок уже обладал признаками неплатёжеспособности и не имел достаточного количества денежных средств для расчётов с кредиторами, суд пришёл к выводу, что такие внутрибанковские операции фактически привели к преимущественному удовлетворению требований ООО «Да-тревел» о получении денежных средств с банковского счёта. То есть «Да-тревел» своими денежными средствами, размещёнными в банке, распорядился, а другие клиенты банка этого сделать не могли.

«При погашении кредита таким способом (путем внутрибанковских операций — Прим.ред.) лицо должно знать и понимать, что в случае банкротства кредитной организации оно несёт риски, связанные с возможным признанием таких сделок недействительными и восстановлением обязательств по кредитному договору. Поэтому самым безопасным способом погашения кредита является прямое внесение денежных средств в банк, такую операцию в деле о банкротстве оспорить будет невозможно», — считает адвокат юридической фирмы «Адвокат «ФРЕММ» Антон Слободин.



Оспаривать стало проще Эксперты отмечают, что раньше суды отдавали предпочтение АСВ и действительно по очень большому количеству таких сделок суды однозначно удовлетворяли требования агентства. Сейчас же практика более-менее отходит от такого экстремума и становится более равновесной; в том числе удается успешно защищать ответчиков по таким делам.

Далеко ходить не надо. Когда-то на региональной поляне было много частных петербургских банков, но до наших дней дожили немногие из них. В конце 2019 — начале 2020 года список обанкротившихся пополнил «Невский народный банк». АСВ от его имени тоже веерно рассылало иски об оспаривании сделок в петербургский арбитраж. Некоторым клиентам удалось отбиться от требований управляющего в первой инстанции, а последующие оставили это решение в силе. Некоторым пришлось дойти до кассации, и это было не напрасно.



Например, одной клиентке, которая незадолго до отзыва лицензии у «Невского банка», сняла со своего счета 6,5 млн рублей, удалось доказать, что она, даже будучи управляющим дополнительным офисом самарского филиала банка, не знала о плачевном финансовом состоянии банка и не могла использовать эту информацию в личных целях. К тому же она сняла менее 1% балансовой стоимости активов банка, которая оценивалась в 2,2 млрд рублей, что допустимо по закону.

Что теперь делать Если же суд вернул долг и по нему накопились огромные проценты и неустойка, которые теперь взыскивает АСВ, юристы советуют первым делом просить о снижении размера этих штрафных санкций, особенно если они значительно превышают основной долг. Согласно ст. 333 ГК РФ, неустойка может быть признана несоразмерной последствиям нарушения обязательства.



Насколько суды могут ее снизить, зависит от условий договора. Андрей Григорьев отмечает, что, как правило, уменьшают до двукратной средней ставки рефинансирования ЦБ, рассчитанной за все время возникновения задолженности. Рассматривая требования о снижении неустоек, суды зачастую удовлетворяют их, говорит Светлана Гузь.

Если же человек не может выплатить даже уменьшенную сумму, скорее всего, ему стоит подумать о банкротстве. Либо инициировать процедуру самому, либо ждать, пока это сделает кредитор. Должника не могут выселить из единственного жилья, в котором он проживает один или вместе с родственниками. Исключение — шикарное жилье, площадь которого существенно больше региональной нормы предоставления жилплощади на одного человека. То есть, будь это дом на Крестовском, а не квартира в Рыбацком, он мог бы быть продан с торгов. Но тогда кредитор должен обеспечить должника другим жильем, соответствующим нормам. В Петербурге, например, это 33 кв.м. на одинокого жильца и 18 кв.м на каждого члена семьи.



Универсального рецепта, как не попасть впросак, нет. От внезапного краха банка никто не застрахован. Кто-то, конечно, готов отслеживать финансовое состояние организации, но обычные вкладчики и заемщики не могут это сделать, поскольку не обладают профессиональными навыками. Поэтому единственный способ защиты — защищаться постфактум, и идти нужно идти до конца.

«У нас, как правило, споры по делам о банкротстве доходят до кассационной инстанции и даже до Верховного суда. Причем это большинство споров, — говорит Григорьев. — Когда сторонам терять нечего, они идут до конца. Это единственный способ защитить свои права».

Да, вследствие признания сделки недействительной долг у физлица остается. В марте 2022 Конституционный суд, рассматривая жалобу гражданина, обусловленную схожими обстоятельствами, характеризовал это в постановлении № 12-П от 24 марта 2022 так:



«…кредитор банка, не получивший обратно свои денежные средства по завершении конкурсного производства, воспринимается как лицо, претерпевшее неблагоприятные последствия от не зависящих от него обстоятельств».

Но это постановление является показательным, поскольку в нем «изложена правовая позиция о возможности признания обязательства по договору потребительского кредита досрочно исполненным гражданином-должником», после отзыва у кредитной организации лицензии.

«Это постановление Конституционного суда, а вернее истолкование закона о несостоятельности и других законов в связи с обращением гражданина, является новым обстоятельством, и позволяет участникам споров, с фабулой аналогичной фактическим обстоятельствам, явившихся основанием для обращения с жалобой в КС, заявить о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам», — говорит Светлана Гузь.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

