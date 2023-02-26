«В храм письма с зоны ношу»: как работает почтальон Марина из Коломны

Марине 33 года, она житель и почтальон петербургской Коломны. Пять дней в неделю девушка спешит в театры и храмы, к пенсионерам и блокадникам, разносит письма, квитанции и продукты. При этом у неё получается ещё и находить подход к каждому адресату и делать милые заметки в соцсетях. «Фонтанка» познакомилась с любимицей коломенских пенсионеров.



Марина Шум Поделиться Поделиться





«Пенсионеры полюбили меня сразу. В первую очередь, конечно, потому, что я снимаю обувь. Многих это буквально шокирует, и они начинают причитать: «Ой, да что ты, хватит, не разувайся», но я всегда отвечаю: «А всё, поздно!», уже сняв ботинки, — и удивление на их лицах сменяется добродушной улыбкой. Но основная причина их любви всё же скрывается в том, что я уделяю им чуть больше времени, чем остальные почтальоны, никогда не спешу, слушаю все их рассказы, ну и, конечно же, сюсюкаюсь с их домашними животными. Для них они как дети», — рассказывает Марина на своей странице «Будни петербургской почтальонки».



Марина Шум родом из Воронежа. В Петербург переехала в 2015 году и устроилась в сувенирный магазин с матрешками на Невском. Думала, что только на лето. Но с удовольствием проработала с иностранцами до пандемии, когда закрылись последние границы. В 2022 году девушка переехала на улицу Декабристов и решила: почему бы просто не устроиться на почту? На лето. В отделение № 68 на Вознесенском проспекте как раз требовался человек. Так в апреле 2022 года Марина стала почтальоном и влюбилась в эту работу. В первую очередь благодаря тому участку, который ей достался.



«Мой участок — это канал Грибоедова — Римского-Корсакова — Никольский храм — кусочек Глинки — Крюков канал (где «Лендок» и дом Веге) — и Мариинский театр и Театральная площадь. Это очень хороший участок. Я им сразу была очарована», — говорит Марина.



Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

На работу она приходит около 9 утра, забирает из специальной клетки письма для адресатов и периодические издания, сортирует их по маршруту и отправляется в путь. Официально рабочий день до шести, но если всё разнес быстро, то можно и в полдень освободиться. В дни пенсий, конечно, работать приходится подольше, потому что сначала надо их разнести и отчитаться, а затем уже заниматься всем остальным. А в дни квитанций приходится и вовсе ходить с целым чемоданом бумаг в несколько заходов. Но все сложности делает незначительными сама работа.



Ключи от всех парадных Коломны Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В «Лендок» я ношу письма режиссеру Алексею Учителю, снявшему фильм «Прогулка», после просмотра которого захотела переехать в Петербург. Жаль, конечно, что не лично вручаю. Еще одна жемчужина моего участка — библиотека «Старая Коломна». Там шикарный выбор современной литературы», — рассказала почтальон.



Марине очень нравится Николо-Богоявленский морской собор, куда она тоже носит письма и газеты.

«В храм я хожу раз в неделю. Вместе с двумя газетами я приношу настоятелям стопку писем. Письма с зоны. В основном от женщин. Наверное, в них они раскаиваются в содеянном. Обычно конверты самобытно украшены, с добрыми пожеланиями отцу Владимиру и отцу Богдану. Последний, к сожалению, скончался в январе. Священники часто передавали мне в знак благодарности сладкие гостинцы. Я нейтральна в религиозных вопросах, но когда я вижу, что вера помогает людям справляться с трудностями и рождает желание творить добрые дела, — я искренне радуюсь», — рассказала Шум.

Радуют почтальона и хорошие отношения с местными пенсионерками. Как-то раз девушка несла пенсию не по своему участку и так подружилась с бабушкой и ее хаски, что та попросила, чтобы впредь к ней с почты присылали только Марину: «Потому что другие собаку просят прятать, мол, боятся, а мне тяжело, я еле хожу».



«С тех пор и ношу я ей пенсию, а хаски меня узнаёт и радуется каждый раз», — рассказывает почтальон.



Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

Другая пенсионерка летом всегда встречает Марину с заранее охлажденным стаканчиком морса, а зимой угощает кофе и вкусняшками, которые ей дарят друзья и зрители. Это Ирина Андреевна Балай, заслуженная артистка России, ей 85, из которых 63 года она посвятила службе в Театре им. Ленсовета.

«За беседой с ней я порой забываю о времени, до того интересно она рассказывает о своей театральной жизни. И недавно, наконец, я посетила спектакли с ее участием. Роли хоть и эпизодические, но яркие и интересные — прямо как сама Ирина Андреевна. Если тоже захотите посмотреть живьем на мою звездочку, рекомендую посетить «Землю Эльзы» (я плакала весь спектакль) и «Бродский. Изгнание» — довольно интересная постановка», — советует почтальон.



Зарплата почтальона опубликована на сайте «Почты России» — около 30 тысяч. Это еще до вычета налогов. Но есть множество надбавок, в которых разобраться не всегда просто. Например, план по продаже продуктов. По словам Марины — очень востребованная у некоторых горожан услуга.

«Тушенка, печенье, конфеты, макароны — одинокие, маломобильные нас сами ждут и с удовольствием покупают. Часто ты уже знаешь: эта бабушка любит индейку в банках, а эта покупает шпроты. И берешь с собой», — рассказала Шум.

Очень мотивирует работать коллектив. У Марины в отделении есть коллега, почтальон Елена — женщина 66 лет, из которых лет 20 она работает на почте. На нее она старается равняться.

«Вернулась я на почту, а там новости: привезли доплаты к пенсиям блокадникам. Мол, надо доразнести за неделю. Елена сразу принимается сортировать и обзванивать своих. У нее вообще принцип по жизни — делай всё сразу. Я восхищаюсь таким подходом, ибо сама я ультрапрокрастинатор, и снова моя работа дисциплинирует меня еще и в этом плане! Ну я в своем медитативном режиме тоже села отбирать доплаты и звонить своим пенсионерам с радостной вестью. Время было часа два, это чтобы вы понимали — обычно уже конец рабочего дня почтальона.



Часа два у меня ушло на это дело, собираюсь я, значит, идти домой, выхожу. Навстречу идет Елена. «А я, — говорит, — уже по своему участку всем разнесла». 21 человек! Кого на улице, кого в магазине подловила. «А что ждать, завтра бы не управилась, мне с внуками заниматься, потом дома прибраться надо, а еще по чужому участку доплаты разносить».

И в этом она вся! Она везде наводит порядок, всем помогает в работе, подсказывает, вечно какие-то вкусняшки готовит, приносит всех угощает, по продажам бьет все рекорды. В общем, неунывающий энерджайзер, сеющий вокруг себя такую приятную заряжающую энергетику. И вот стою я, вся такая молодая и ленивая, смотрю на Елену, улыбаюсь и мысленно благодарю Бога или Вселенную, как хотите, что послал мне такого личного мотивационного тренера. Я хочу быть как Елена, когда вырасту», — мечтает Марина.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

