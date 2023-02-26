Ракам — карьера, Львам — сплошные нервы: гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака

Всего о будущем мы вряд ли узнаем, но можно выяснить, где подстелить соломку

Астрологи предупреждают: март для всех может оказаться очень непростым. Как с эмоциональной точки зрения, так и с финансовой. Но это далеко не всё, на что всем нам стоит обратить внимание. Пока мы запасаемся едой и успокоительными, чтобы пережить этот март, астролог Ольга Якубовская рассказывает, что поджидает в первый месяц весны каждого из нас и к чему стоит подготовиться представителям разных знаков зодиака.



К слову, поскольку мы подготовили этот гороскоп из любви к искусству, в благодарность Ольге оставим здесь ссылку на ее Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) — там ее можно найти по нику Yakubovskaya_astrologer.

По словам астролога, какой бы стихии вы ни принадлежали, с самого начала весны нужно быть внимательнее при работе с информацией, не доверять сомнительным предложениям и не пытаться обойти систему. А до середины марта нужно быть особенно внимательными на дорогах. Потому что есть тенденции к повышенной аварийности.

— Со второй половины месяца многие могут почувствовать прилив сил и энергии. Новые поездки, карьерные перспективы, удачные шансы и знакомства принесут глоток свежего воздуха в непростые ситуации последнего времени, — рассказывает Ольга Якубовская. — Огненным представителям март может дарить прекрасные перспективы в карьере и амурных делах, земным — выход из непростого затяжного периода, сюрпризы и ощущение свободы. Представителям воздушной стихии март несет волшебный пендель, которого им так не хватало для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки и начать действовать. Ну а представителям водной стихии не помешает быть внимательнее, особенно за рулем, а также не опускать руки, если кажется, что Вселенная вставляет вам палки в колеса. Упорно идите к своей цели. Ну или хотя бы лягте в ее направлении.

Ольга обращает внимание на то, что в первые три недели марта (вплоть до 21-го числа) лучше посвятить себя анализу всего, что произошло с нами в последнее время, а уж после 22 марта можно начинать строить планы, мечтать и составлять списки желаний.

Теперь — о том, что ждет в марте каждый знак в отдельности.