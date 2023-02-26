Ракам — карьера, Львам — сплошные нервы: гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака

Астрологи предупреждают: март для всех может оказаться очень непростым. Как с эмоциональной точки зрения, так и с финансовой. Но это далеко не всё, на что всем нам стоит обратить внимание. Пока мы запасаемся едой и успокоительными, чтобы пережить этот март, астролог Ольга Якубовская рассказывает, что поджидает в первый месяц весны каждого из нас и к чему стоит подготовиться представителям разных знаков зодиака.
К слову, поскольку мы подготовили этот гороскоп из любви к искусству, в благодарность Ольге оставим здесь ссылку на ее Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) — там ее можно найти по нику Yakubovskaya_astrologer.
По словам астролога, какой бы стихии вы ни принадлежали, с самого начала весны нужно быть внимательнее при работе с информацией, не доверять сомнительным предложениям и не пытаться обойти систему. А до середины марта нужно быть особенно внимательными на дорогах. Потому что есть тенденции к повышенной аварийности.
— Со второй половины месяца многие могут почувствовать прилив сил и энергии. Новые поездки, карьерные перспективы, удачные шансы и знакомства принесут глоток свежего воздуха в непростые ситуации последнего времени, — рассказывает Ольга Якубовская. — Огненным представителям март может дарить прекрасные перспективы в карьере и амурных делах, земным — выход из непростого затяжного периода, сюрпризы и ощущение свободы. Представителям воздушной стихии март несет волшебный пендель, которого им так не хватало для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки и начать действовать. Ну а представителям водной стихии не помешает быть внимательнее, особенно за рулем, а также не опускать руки, если кажется, что Вселенная вставляет вам палки в колеса. Упорно идите к своей цели. Ну или хотя бы лягте в ее направлении.
Ольга обращает внимание на то, что в первые три недели марта (вплоть до 21-го числа) лучше посвятить себя анализу всего, что произошло с нами в последнее время, а уж после 22 марта можно начинать строить планы, мечтать и составлять списки желаний.
Теперь — о том, что ждет в марте каждый знак в отдельности.
Овен
Для Овнов март будет месяцем достаточно активным. Овны, рожденные во второй декаде (с 30 марта по 10 апреля), посвятят большое количество времени финансовым вопросам. Может увеличиваться число партнеров. Как делового, так и личного характера.
— Проявляйте свои чувства открыто и горячо, как это умеете только вы. Знакомьтесь, общайтесь, завязывайте новые отношения, — советует Ольга Якубовская. — Также март можно удачно использовать для расширения клиентской базы. Ближе к середине марта наступит период бега с препятствиями, который вам хорошо знаком. Перепроверяйте входящую информацию, не верьте на слово и сами следите за тем, что говорите и обещаете.
Телец
Тельцы могут наконец выдохнуть после напряженных событий последних месяцев. Кризисные ситуации заканчиваются, уступая дорогу белой полосе.
— Представители, рожденные в середине своего знака, могут удивляться неожиданным событиям и форс-мажорам, так что лучше иметь в рукаве план Б на случай внезапного поворота и непредвиденных обстоятельств, — говорит Ольга. — Март принесет возможности творить, тонко чувствовать и проявлять нежность и заботу. Тельцы, рожденные в начале знака, получат шанс дойти до своей цели, если она четко и конкретно обозначена. С середины месяца наступит время почистить перышки: отправляемся без зазрений совести на шопинг, к косметологу, на спа-процедуры и удовлетворяем своего внутреннего гедониста.
Близнецы
Близнецам в марте будет не до скуки. Чем бы они ни занимались. Многие представители знака будут чувствовать прилив сил, энергии и деятельной активности. Астролог советует проявить смелость в тех делах, которые вы не решались начать.
— А еще март удачен с точки зрения психологических раскопок. Рефлексировать и раскрывать тайны вашего подсознания в марте будет как нельзя кстати. Особенно если вы уже чувствуете приближающиеся серьезные перемены, — говорит Ольга. — В самом начале месяца повышается чувствительность и рассеянность, аккуратнее с деталями и расчетами.
Раки
Способные к самопреодолению Раки могут достичь карьерных высот, но важно не переоценить свои возможности и обязательно контролировать эмоции, которые иногда переливаются через край и могут сильно помешать.
— Ракам, рожденным в последней декаде своего знака, стоит прислушиваться к своей интуиции, которая усилится. А также обращаться к своему богатому воображению и психологическим навыкам чувствования других людей, — говорит Ольга.
Лев
Многие Львы могут чувствовать накаляющуюся обстановку. Для снижения нервного напряжения важно не взваливать на себя слишком многое, делегировать обязанности и разбивать большие задачи на мелкие.
— Разбавляйте плотный график, потому что высока вероятность возникновения внезапных ситуаций, которые могут застать вас врасплох и выбить из плотного рабочего графика. И неплохо бы контролировать излишнюю агрессивность, которая может подкрадываться в середине марта, — рассказывает астролог.
Девы
— Девам март пророчит приятные сюрпризы, которые наконец разбавят серые будни. Первая половина месяца несет эмоции, которые у вас обычно более рациональны. Они могут заставлять вас больше погружаться в себя, чем обычно. Желательно следить за нагрузкой, разделяя рабочую рутину и полезный отдых, — говорит Ольга Якубовская.
Девам, рожденным в первой декаде своего знака, астролог рекомендует вернуть в свою жизнь ЗОЖ. Особенно полезным будет посещение бассейна, хаммама, бани и других подобным процедур. После двадцатых чисел марта не помешает пройти плановое медицинское обследование.
Весы
Для Весов март может оказаться тем месяцем, который перевернет их жизнь. Причем глобальные изменения могут происходить в абсолютно разных сферах.
— Приятная активность в личной жизни намекает на то, что пора доставать ваши эстетичные аксессуары и ходить на свидания, — говорит Ольга. — Будьте осторожнее с шопингом, так как траты могут значительно превышать запланированные. «Нечего надеть и некуда положить» будет шагать с вами рука об руку в течение всего месяца. Не лишним будет пополнить запас витаминов и в целом позаботиться о здоровье и укрепить иммунитет.
Скорпионы
— Скорпионы, мои маленькие любители сарказма и изощренных манипуляций, пощадите окружающих, отложите чайную ложечку, которой вы с наслаждением дегустируете мозг. Интуитивное чувствование слабых мест собеседника вы можете аккуратно использовать себе в плюс, не задевая струны души оппонента, — советует Ольга. — Буквально с первых чисел марта в вас проснется Шерлок, который и так не высыпается, держите его на коротком поводке, не старайтесь нарыть улики там, где их нет. Лучше пустите эту энергию в мирное русло — расчехляйте свои психологические таланты и умение мастерски складывать слова в предложения. А еще, ощущая желание свободы и выхода за рамки привычного, не переходите грань и будьте осторожны. Весь март вас могут поджидать неприятные сюрпризы и потери. Экстрим лучше перенести на более удачный период.
Стрелец
Стрельцам в марте представится возможность масштабироваться как в финансах, так и в сердечных делах.
— Ухаживайте так красиво, как можете только вы, проявляйте свою природную щедрость, — говорит астролог. — Прекрасному полу стоит избегать желания надеть всё лучшее сразу. Тем не менее демонстрируйте себя, работайте на личный бренд, рекламируйте себя и свои услуги — март предоставляет все шансы для роста и развития. Но сначала думайте, потом делайте — не перепутайте! Представителям второй декады Стрельца может удачно перепасть премия или другая финансовая плюшка.
Козерог
— Трудяжки Козероги немного оживут после зимней окаменелости, стряхнут вековую пыль достигаторства, становясь более активными, гибкими и общительными. Неожиданные обстоятельства заставят выйти из зоны комфорта и принимать решения быстрее обычного. Избегайте незапланированных трат, внезапно проснувшейся щедрости и нерациональных вложений, — говорит Ольга.
Водолей
Водолеи могут кожей чувствовать приближающиеся значимые изменения в жизни. Всё может настолько кардинально трансформироваться, что вы не будете успевать за событиями. Самое начало марта будет полезно для решения финансовых вопросов. Распоряжайтесь средствами с умом, в том числе, конечно, не отказывайте себе в приобретении новых гаджетов. Во второй половине марта ловите удачу за хвост, события могут весьма удачно складываться в вашу пользу. У свободных Водолеев могут появляться новые знакомства на долгую перспективу.
Рыбы
— У Рыб март может быть весьма неоднозначным и разношерстным по характеру событий месяцем, — отмечает Ольга Якубовская. — Старайтесь понять причину страхов, неуверенности в себе и блоков на самовыражение. Борясь с ними, вы можете выйти на новый уровень. Пришло время контролировать эмоции и делать то, что нужно сделать, через «не хочу». Самодисциплина пригодится в ближайшие два с половиной года, в противном случае вы будете ощущать, что «жизнь — тлен», и впадать в депрессивные состояния, так что придется собраться!
В середине марта, по словам астролога, у Рыб может возникнуть желание поменять стиль. Как собственный, так и в интерьере. На этот счет у Ольги есть совет Рыбам как партнерскому знаку: прежде чем принимать решение, посоветуйтесь с любимыми.
Со второй половины марта Рыбам стоит быть аккуратнее с колюще-режущими предметами, огнем и приступами агрессии — реализуйте эту огромную энергию в спорте и стартапе. А вот алкоголь в марте лучше исключить. Хотя бы временно.