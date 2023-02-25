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    Голову все еще ищут. В Гонконге арестовали подозреваемых в убийстве и расчленении известной модели

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    Модель из Гонконга Эбби Чой, которая недавно появлялась на обложке модного журнала L'Officiel Monaco, была убита. Об исчезновении 28-летней женщины стало известно несколько дней назад.

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    Ее останки полицейские обнаружили в одном из домов в деревне Лунг Мэй. Как пишет Sky News, ноги Эбби нашли в холодильнике, а части человеческой кожи плавали в кастрюлях с супом. В доме также были найдены «инструменты, которые используются для расчленения человеческих тел», в том числе мясорубки и бензопилы. Кроме того, там обнаружены документы, кредитные карты и другие вещи погибшей. Голова, туловище и руки модели пока остаются ненайденными.

    The Guardian сообщает, что по подозрению в убийстве арестованы трое родственников ее бывшего мужа: его отец, мать и брат. «Мы считаем, что у жертвы и семьи ее бывшего мужа было много финансовых споров, связанных с огромными суммами… Кто-то был недоволен тем, как жертва распорядилась своими активами», – заявили в полиции Гонконга. По данным правоохранителей, дом, где нашли ноги Эбби, несколько недель назад стал сдавать в аренду отец ее бывшего мужа.

    Эбби Чой, как отмечают западные СМИ, имела международную известность. Она снималась для модных журналов, а в соцсетях на нее подписаны более 80 тысяч пользователей. Также ее «регулярно видели в компании знаменитостей».

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