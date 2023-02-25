    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-в

    749мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Но сначала морозная ночь. Петербуржцам рассказали, когда ждать оттепели

    1572
    2 комментария

    Оттепель придет в Петербург уже на следующей неделе, рассказал 25 февраля главный синоптик города Александр Колесов. Судя по всему, она наступит вместе с календарной весной.

    По его словам, в понедельник будет очень холодная ночь, осадки прекратятся, ветер ослабеет, а температура опустится до -10…-12 градусов. «Ну а во вторник та обещанная оттепель все же придет», — добавил специалист.

    В Гидрометцентре тоже предупреждают о погодных качелях. В воскресенье днем будет -3...-5 градусов. В ночь на понедельник, по данным синоптиков, может похолодать до -11...-13 градусов, а днем снова потеплеет до -3...-5. А во вторник будет уже 0...+2 градуса. Без гололедицы не обойдемся.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость25 Фев 2023 в 20:15
    Весна близко..)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close