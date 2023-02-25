Но сначала морозная ночь. Петербуржцам рассказали, когда ждать оттепели

Оттепель придет в Петербург уже на следующей неделе, рассказал 25 февраля главный синоптик города Александр Колесов. Судя по всему, она наступит вместе с календарной весной.



По его словам, в понедельник будет очень холодная ночь, осадки прекратятся, ветер ослабеет, а температура опустится до -10…-12 градусов. «Ну а во вторник та обещанная оттепель все же придет», — добавил специалист.



В Гидрометцентре тоже предупреждают о погодных качелях. В воскресенье днем будет -3...-5 градусов. В ночь на понедельник, по данным синоптиков, может похолодать до -11...-13 градусов, а днем снова потеплеет до -3...-5. А во вторник будет уже 0...+2 градуса. Без гололедицы не обойдемся.

