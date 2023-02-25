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    Осталась одна и бросала игрушки. К маленькой петербурженке пришли необычные гости

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    Как от скуки привлечь внимание полиции и спасателей, точно знает юная петербурженка. «Бомбардировка» игрушками привела к ней новых знакомых.

    Историю «как в кино» вживую наблюдали жители Меншиковского проспекта. Сначала они заметили нескольких стражей порядка под окнами одного из домов, а потом и пожарного, который поднимался наверх по выдвижной лестнице. Дело было так: бабушка ушла на работу и оставила дома шестилетнюю внучку. Ребенку было скучно, и он стал бросать вещи из окна, да еще и высовывался на них посмотреть. Неравнодушные соседи позвонили в МЧС и полицию.

    «Фонтанке» в городском ГУ МЧС подтвердили, что все случилось еще 22 февраля. Петербуржцы заметили ребенка и позвонили в полицию, а те уже вызвали МЧС. Вскрывать дверь спасатели не стали и решили попасть в квартиру через окно, что и сделал один из них. В итоге бабушку дождались все вместе.

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