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    В Тобольске арестовали школьника, который планировал поджечь военкомат

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    В Тобольске суд заключил под стражу 15-летнего молодого человека, обвиняемого по уголовной статье о подготовке теракта. Об этом 25 февраля пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.

    По данным следствия, ученик девятого класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района. 23 февраля он взял «коктейль Молотова» и зажигалку и отправился в сторону военкомата, однако по дороге был задержан сотрудниками ФСБ.

    Фигурант арестован до 22 апреля.

    Издание 72.RU со ссылкой на источники пишет, что мальчик живет вместе с мамой и отчимом, а его родной отец — участник военной операции на Украине, который вернулся в Тобольск в отпуск накануне инцидента. Предполагается, что школьнику за поджог военкомата пообещали деньги.

    «Попал под влияние соцсетей, ему обещали денежное вознаграждение за это. Подросток подготовился, с собой было три бутылки «коктейля Молотова» и зажигалка. Говорят, он и ранее в соцсетях высказывал несогласие с СВО: засветился, спецслужбы его вели. Задержали парня за метров 100–150 от военного комиссариата», — говорит собеседник 72.RU.

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