В Тобольске арестовали школьника, который планировал поджечь военкомат

В Тобольске суд заключил под стражу 15-летнего молодого человека, обвиняемого по уголовной статье о подготовке теракта. Об этом 25 февраля пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.



По данным следствия, ученик девятого класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района. 23 февраля он взял «коктейль Молотова» и зажигалку и отправился в сторону военкомата, однако по дороге был задержан сотрудниками ФСБ.



Фигурант арестован до 22 апреля.



Издание 72.RU со ссылкой на источники пишет, что мальчик живет вместе с мамой и отчимом, а его родной отец — участник военной операции на Украине, который вернулся в Тобольск в отпуск накануне инцидента. Предполагается, что школьнику за поджог военкомата пообещали деньги.

