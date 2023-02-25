«Открою секрет». Лукашенко рассказал о долгой вечерней беседе с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 февраля общался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он в субботу рассказал журналистам.



«Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня чтобы они были такими», – сказал Лукашенко (цитата по телеграм-каналу «Пул Первого»). При этом он не раскрыл деталей переговоров.



На сайте Кремля сообщений об этой беседе нет. В публикации от 21:00 мск сказано, что Путин разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

