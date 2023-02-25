Власти Сахалина начали проверку после гибели более 20 краснокнижных оленей

Следственный отдел СКР по Сахалинской области выясняет обстоятельства гибели более 20 северных оленей, которых обнаружили в Охинском районе, сообщает 25 февраля ведомство. На место происшествия выехала следственная группа.
Ранее о гибели 25 краснокнижных животных сообщили сотрудники Охинского лесничества. Они рассказали, что части тел оленей, среди которых были беременные самки, обнаружили на восточном побережье в верховье реки Дуна Охинского района. Видеозапись разместил телеграмм-канал «ЧП Сахалин», новость опубликовали местные СМИ.
По материалам средств массовой информации возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». О ходе расследования поручил доложить председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Проверку по данному делу организовала и прокуратура Сахалинской области.