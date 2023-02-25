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    В прокат выходит «Нюрнберг» — от режиссера «Легенды №17»

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
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    2 марта на экранах — «Нюрнберг», картина режиссера Николая Лебедева («Звезда», «Легенда №17», «Экпиаж»). По сюжету, после окончания Второй мировой на Нюрнбергский процесс в составе советской делегации приезжает переводчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо, «Экипаж»). Однажды на улице Нюрнберга он знакомится с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова, «Глубже!», «Майор Гром»), которая во время войны работала на заводе на немцев.

    Съемки проходили в России, Чехии, Бельгии и Германии. В фильме также снялись Евгений Миронов и Сергей Безруков.

    В создании фильма хотела поучаствовать также немецкая актриса Настасья Кински. А в качестве режиссера предлагались Константин Хабенский, Никита Михалков и Оливер Стоун.

    12+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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