Из США импорта нет. Эксперты изучили, как изменились внешнеторговые потоки России за год

Импорт из стран Евросоюза в Россию в период с марта по декабрь 2022-го рухнул на 53,4% относительно периода годом ранее. В четвертом квартале обвал составил 50,4%, сообщает телеграм-канал spydell_finance со ссылкой на расчеты европейского центра изучения экономики Bruegel.

Тем временем импорт из США «почти обнулился». Падение за март–декабрь 2022-го по показателю год к году составило 85%. Столько же в четвертом квартале. Импорт из Великобритании упал в пять раз. Кроме того, серьезно сократились поставки из Японии и Южной Кореи.



Специалисты отмечают, что в совокупности ведущие «недружественные» страны снизили свои поставки в Россию на 55% с марта по декабрь и на 51% в четвертом квартале прошлого года.

Падение пытаются компенсировать за счет поставок из «дружественных» государств. Так, из Китая импорт вырос на 8,5% с марта по декабрь и на 18,9% в четвертом квартале. А Турция и вовсе бьет рекорды: с марта по декабрь поставки выросли на 68%, а в четвертом квартале — на 104%.



При этом Индия на поставки практически не повлияла. Это связано с тем, что страна не является торговым хабом и практически не имеет необходимой для России номенклатуры товаров.



Экспорт всех видов товаров из России в «недружественные» страны с марта по декабрь 2022-го упал на 13% год к году, а в четвертом квартале падение ускорилось на 47%. Практически полностью обнулены поставки в Великобританию.

Экспортные потоки перехватывают «старые знакомые» в лице Китая, Индии и Турции. За март–декабрь поставки в Индию выросли на 430% (!), в Китай — на 44%, а в Турцию — на 98%.

Потери из-за сокращения российского экспорта в «недружественные» страны в период с февраля по декабрь 2022 года оцениваются в 19 млрд долларов в месяц. А «нейтральные страны» смогли компенсировать лишь 7,2 млрд долларов. «Соответственно, интегрально дружественные страны не смогли перехватить все экспортные потоки, несмотря на агрессивное перенаправление потоков в Азию и Турцию, а других крупных клиентов нет», — добавляют экономисты.

