В Петербурге автомобили сбили студентку медколледжа и четвероклассницу во дворах

Двое несовершеннолетних из Петербурга оказались под колесами автомобилей накануне. Обе аварии произошли во дворах. «Фонтанка» выяснила подробности 25 февраля.



Первое ДТП зафиксировано в 15:17 у дома 17, корп. 1, по Искровскому проспекту. 27-летний водитель на «Рено Колеос» не заметил 17-летнюю студентку медколледжа, которая вышла из-за припаркованных машин. Девушку госпитализировали с закрытым переломом костей стопы.



Спустя примерно два часа у дома 20, корп. 1, по Плесецкой улице 63-летний пенсионер за рулем автомобиля «Хавал» наехал во дворе на учащуюся четвертого класса, которая выбежала из-за машин прямо под колеса. Девочку также госпитализировали с травмой голеностопа.

