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    В Петербурге автомобили сбили студентку медколледжа и четвероклассницу во дворах

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    Двое несовершеннолетних из Петербурга оказались под колесами автомобилей накануне. Обе аварии произошли во дворах. «Фонтанка» выяснила подробности 25 февраля.

    Первое ДТП зафиксировано в 15:17 у дома 17, корп. 1, по Искровскому проспекту. 27-летний водитель на «Рено Колеос» не заметил 17-летнюю студентку медколледжа, которая вышла из-за припаркованных машин. Девушку госпитализировали с закрытым переломом костей стопы.

    Спустя примерно два часа у дома 20, корп. 1, по Плесецкой улице 63-летний пенсионер за рулем автомобиля «Хавал» наехал во дворе на учащуюся четвертого класса, которая выбежала из-за машин прямо под колеса. Девочку также госпитализировали с травмой голеностопа.

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