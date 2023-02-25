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    Дружеские посиделки завершились стрельбой на севере Петербурга. Задержан житель Чеченской республики

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    Мужчину и девушку с огнестрельными ранениями увозили в пятницу днем из дома на проспекте Просвещения. Их товарища увозили в отдел полиции. Так завершились дружеские посиделки. Подробности «Фонтанка» выяснила 25 февраля.

    Сообщение о стрельбе в квартире дома 43 поступило в дежурную часть накануне около трех часов дня. Спустя примерно 20 минут у соседнего дома наряд задержал 42-летнего жителя Чеченской республики. Оперативники полагают, что он повздорил с 36-летним петербуржцем и его 27-летней знакомой, после чего схватился за травматический пистолет и разрядил весь магазин. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, девушка — в состоянии средней степени тяжести. В обоих гость попал.

    С места были изъяты травматический пистолет Макарова, 2 магазина, 6 гильз и 5 пуль. Задержанный помещен в камеру и ждет избрания меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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