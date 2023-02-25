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    Экономика и санкции

    Bloomberg: Россия продавала нефть «намного выше» предельной цены

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    Российские компании продавали сырую нефть значительно дороже как минимум в течение четырех недель после того, как Евросоюз и страны G7 ввели потолок на национальный экспорт, пишет 25 февраля Bloomberg.

    Потолок цен на поставку российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили 5 декабря.

    Проанализировав данные таможенных счетов за четыре недели после старта ограничений, исследователи Института международных финансов Колумбийского и Калифорнийского университетов заключили, что Россия продавала нефть дороже установленного предела — по цене в среднем 74 доллара за баррель, экспорт в Китай стоил еще дороже — в среднем 82 доллара.

    Исследователи заявили, что около половины российских поставок вышли из-под ценового потолка, поскольку перевозились «теневым флотом», и рекомендовали усердно применять санкции, «чтобы покупатели соблюдали ограничения на доставку и страховые услуги».

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