Bloomberg: Россия продавала нефть «намного выше» предельной цены

Российские компании продавали сырую нефть значительно дороже как минимум в течение четырех недель после того, как Евросоюз и страны G7 ввели потолок на национальный экспорт, пишет 25 февраля Bloomberg.



Потолок цен на поставку российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель ЕС и страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили 5 декабря.



Проанализировав данные таможенных счетов за четыре недели после старта ограничений, исследователи Института международных финансов Колумбийского и Калифорнийского университетов заключили, что Россия продавала нефть дороже установленного предела — по цене в среднем 74 доллара за баррель, экспорт в Китай стоил еще дороже — в среднем 82 доллара.

