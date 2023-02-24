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    Bloomberg: Самые богатые россияне за год потеряли 67 млрд долларов

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    За год, прошедший с 24 февраля 2022-го, самые богатые граждане России совокупно потеряли 67 млрд долларов. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

    На 23 февраля 2022 года, за день до того, как РФ начала боевые действия на Украине, 23 российских миллиардера, участников рейтинга ТОП-500 богатейших людей мира, в общей сложности имели капитал в размере 339 млрд долларов.

    За год их активы сократились на 20%. Это, как минимум, в четыре раза больше, чем потеряли другие участники индекса миллиардеров Bloomberg.

    Лидер «рейтинга» – совладелец АО «Северсталь» Алексей Мордашов, который обеднел на 6,7 млрд долларов. Однако бизнесмен все равно занимает четвертое место в списке богатейших россиян с состоянием в 19,8 млрд долларов.

    Второе место по величине потерь делят между собой предприниматели Владимир Лисин и Роман Абрамович. Оба лишились по 5 млрд долларов.

    На третьем месте основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — минус 4,5 млрд долларов. Пятерку замыкает бизнесмен Геннадий Тимченко с его потерями в размере 4,2 млрд долларов.

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