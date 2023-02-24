Bloomberg: Самые богатые россияне за год потеряли 67 млрд долларов

За год, прошедший с 24 февраля 2022-го, самые богатые граждане России совокупно потеряли 67 млрд долларов. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.



На 23 февраля 2022 года, за день до того, как РФ начала боевые действия на Украине, 23 российских миллиардера, участников рейтинга ТОП-500 богатейших людей мира, в общей сложности имели капитал в размере 339 млрд долларов.



За год их активы сократились на 20%. Это, как минимум, в четыре раза больше, чем потеряли другие участники индекса миллиардеров Bloomberg.



Лидер «рейтинга» – совладелец АО «Северсталь» Алексей Мордашов, который обеднел на 6,7 млрд долларов. Однако бизнесмен все равно занимает четвертое место в списке богатейших россиян с состоянием в 19,8 млрд долларов.

