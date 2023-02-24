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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    В Коломне проезжую часть освобождали стрельбой

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    Травматический пистолет помог жителю Адмиралтейского района Петербурга уравнять шансы в споре с превосходящими силами противника, но не спас от протокола.

    Полицию на Лабутина в ночь на 24 февраля вызвали сообщением о пальбе на проезжей части, стало известно «Фонтанке». Подоспевшие на место полицейские застали только 54-летнего жителя Коломны с Grand Power.

    По словам мужчины, схватиться за пистолет его вынудили двое незнакомцев, дискуссия с которыми заставила опасаться за собственную безопасность. Оружие оппонентов не впечатлило, а стрельба в воздух заставила отступить.

    Стрелка доставили для разбирательства в отдел. Протокола о мелком хулиганстве он не избежал.

    «Полиция устанавливает обстоятельства и участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

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