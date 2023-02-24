В Коломне проезжую часть освобождали стрельбой

Травматический пистолет помог жителю Адмиралтейского района Петербурга уравнять шансы в споре с превосходящими силами противника, но не спас от протокола.



Полицию на Лабутина в ночь на 24 февраля вызвали сообщением о пальбе на проезжей части, стало известно «Фонтанке». Подоспевшие на место полицейские застали только 54-летнего жителя Коломны с Grand Power.



По словам мужчины, схватиться за пистолет его вынудили двое незнакомцев, дискуссия с которыми заставила опасаться за собственную безопасность. Оружие оппонентов не впечатлило, а стрельба в воздух заставила отступить.

