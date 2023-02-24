    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, ю-з

    748мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57
    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Пока вы тут мерзнете. В Австралии рекордная жара

    1489
    3 комментария

    Пока Петербург подмерзает, в Австралии, где сейчас лето, фиксируют рекордную жару, а в Бразилии — сильнейшие ливни. Об этом 24 февраля сообщает газета The Guardian.

    Последняя неделя в Южной Австралии выдалась аномально жаркая: повсеместно температура превышала 35 градусов Цельсия, что на 10 градусов больше нормы для этого времени. В западных и южных районах метеорологические станции фиксировали температуру выше 40 градусов, на мысах Юкла и Ред-Рок жара достигала 46,8°C (это было 22 февраля).

    Специалисты не исключают, что в ближайшее время там пройдут тропические штормы — из-за аномалии температуры поверхности моря, она 1–2 градуса выше нормы.

    В Бразилии ливни основательно намочили участников карнавала. 18 и 19 февраля в штате Сан-Паулу метеорологи зафиксировали самое высокое за всю историю суточное накопление осадков — 682 мм в Бертиоге. В городе Сан-Себастьяне за аналогичный период выпало 626 мм осадков.

    Для сравнения, в 2015 году на Сочи обрушились 212 мм осадков за сутки при месячной норме в 100 мм.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close