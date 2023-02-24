Пока вы тут мерзнете. В Австралии рекордная жара

Пока Петербург подмерзает, в Австралии, где сейчас лето, фиксируют рекордную жару, а в Бразилии — сильнейшие ливни. Об этом 24 февраля сообщает газета The Guardian.



Последняя неделя в Южной Австралии выдалась аномально жаркая: повсеместно температура превышала 35 градусов Цельсия, что на 10 градусов больше нормы для этого времени. В западных и южных районах метеорологические станции фиксировали температуру выше 40 градусов, на мысах Юкла и Ред-Рок жара достигала 46,8°C (это было 22 февраля).



Специалисты не исключают, что в ближайшее время там пройдут тропические штормы — из-за аномалии температуры поверхности моря, она 1–2 градуса выше нормы.

