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    Путин обсудил с Эрдоганом землетрясения и Украину

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    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 24 февраля, в день годовщины начала СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию лидера Турции.

    Отмечается, что в ходе беседы Эрдоган поблагодарил Путина за солидарность в связи с землетрясением. Также он заявил, что «справедливый мир» должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в конфликте между Украиной и РФ.

    Кроме того, турецкий лидер выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, Анкара готова внести в это свой вклад. Вероятно, имеются в виду последние переговоры между украинской и российской делегациями, которые состоялись в конце марта прошлого года.

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