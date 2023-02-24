Охранник госпитализирован с разрывом селезёнки после нападения на пороге поликлиники в Парголово

Почти десять дней самолечения после нападения закончились для охранника поликлиники в Петербурге госпитализацией в тяжёлом состоянии. Его предполагаемого обидчика нашли.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 февраля, накануне на улице Ломоносова, 105, в посёлке Парголово сотрудники полиции Выборгского района задержали 36-летнего местного жителя.