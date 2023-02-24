Охранник госпитализирован с разрывом селезёнки после нападения на пороге поликлиники в Парголово

Почти десять дней самолечения после нападения закончились для охранника поликлиники в Петербурге госпитализацией в тяжёлом состоянии. Его предполагаемого обидчика нашли.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 февраля, накануне на улице Ломоносова, 105, в посёлке Парголово сотрудники полиции Выборгского района задержали 36-летнего местного жителя.
По версии следствия, десятью днями ранее он посетил поликлинику на Приозерском шоссе, 12, и повздорил с 53-летним охранником так, что тому пришлось звонить в 112. Прибывшим на место сотрудникам пострадавший работник рассказал, что ему досталось от незнакомого скандалиста.
«Спустя 10 дней потерпевшему потребовалась медпомощь, в тяжелом состоянии он был госпитализирован», — рассказали в главке.
По предварительным данным «Фонтанки», мужчину увезли в больницу с разрывом селезёнки и кровотечением.
Случившееся квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан на двое суток.