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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Охранник госпитализирован с разрывом селезёнки после нападения на пороге поликлиники в Парголово

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    10 комментариев

    Почти десять дней самолечения после нападения закончились для охранника поликлиники в Петербурге госпитализацией в тяжёлом состоянии. Его предполагаемого обидчика нашли.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 февраля, накануне на улице Ломоносова, 105, в посёлке Парголово сотрудники полиции Выборгского района задержали 36-летнего местного жителя.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    По версии следствия, десятью днями ранее он посетил поликлинику на Приозерском шоссе, 12, и повздорил с 53-летним охранником так, что тому пришлось звонить в 112. Прибывшим на место сотрудникам пострадавший работник рассказал, что ему досталось от незнакомого скандалиста.

    «Спустя 10 дней потерпевшему потребовалась медпомощь, в тяжелом состоянии он был госпитализирован», — рассказали в главке.

    По предварительным данным «Фонтанки», мужчину увезли в больницу с разрывом селезёнки и кровотечением.

    Случившееся квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан на двое суток.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 10

    Гость24 Фев 2023 в 21:12
    Ванер по нему плачет.
    +0−0
    Гость24 Фев 2023 в 20:47
    По неосторожности же.
    +0−0
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