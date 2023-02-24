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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    В московской подземке «Халк» разбил турникет, чтобы не платить за проезд

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    «Вижу цель — не вижу препятствий» — с такой сокрушительной установкой зашёл в столичное метро и провёл друга 26-летний житель Москвы. Створки турникета не устояли.

    Прокуратура Москвы

    Видеозапись происшествия в вестибюле станции «Шипиловская» 24 февраля публикует московская прокуратура. Судя по кадрам, чтобы снести преграду, пассажиру даже не потребовалось брать разбег.

    Разбив стекло, он быстро осознал последствия, прикрыл лицо и поспешил прочь. Утаить свою личность, похоже, не вышло.

    Как уточняют в надзорном ведомстве, нарушителю порядка 26 лет. Ему вменяют вандализм. «Привлечение виновного лица к уголовной ответственности по статье 214 УК РФ контролируется прокуратурой», — сообщили в пресс-службе.

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