В Петербурге ищут тактильного незнакомца, из рук которого вырвалась школьница

Девочка школьного возраста стала жертвой домогательств в парадной жилого дома в Калининском районе Петербурга.
Накануне вечером в 17 отдел полиции обратился отец 12-летней школьницы с просьбой найти и привлечь к ответственности обидчика дочери, стало известно «Фонтанке» 24 февраля.
Поводом стал рассказ девочки о незнакомце, с которым ей не повезло столкнуться около пяти часов вечера на первом этаже девятиэтажки на Светлановском проспекте. Намерения мужчины были далеки от пристойных. Школьнице удалось вырваться.
Информацию о нападении передали в Следственный комитет.