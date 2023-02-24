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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    В Петербурге ищут тактильного незнакомца, из рук которого вырвалась школьница

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    7 комментариев

    Девочка школьного возраста стала жертвой домогательств в парадной жилого дома в Калининском районе Петербурга.

    Накануне вечером в 17 отдел полиции обратился отец 12-летней школьницы с просьбой найти и привлечь к ответственности обидчика дочери, стало известно «Фонтанке» 24 февраля.

    Поводом стал рассказ девочки о незнакомце, с которым ей не повезло столкнуться около пяти часов вечера на первом этаже девятиэтажки на Светлановском проспекте. Намерения мужчины были далеки от пристойных. Школьнице удалось вырваться.

    Информацию о нападении передали в Следственный комитет.

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    Комментарии 7

    Гость24 Фев 2023 в 17:39
    Поймать и кастрировать.
    +0−0
    Гость24 Фев 2023 в 16:09
    Где Бастрыкин?
    +0−0
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