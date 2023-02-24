    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, ю-з

    749мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57
    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Дети пострадали в жесткой аварии под Всеволожском

    2759
    обсудить

    Две иномарки столкнулись на снежной дороге во Всеволожском районе Ленобласти. Понадобилась помощь медиков и спасателей, пишет 47news.

    Авария произошла около 10 утра 24 февраля возле деревни Сарженка. Лоб в лоб врезались Volkswagen и Porsche. Пострадали три человека, в том числе двое детей, одному из которых девять лет. Увезли в больницу на скорой.

    Также на помощь прибыли четверо сотрудников дежурной смены 100 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. Они деблокировали одного из пострадавших и отключили аккумуляторную кислотную батарею в авто.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close