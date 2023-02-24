Дети пострадали в жесткой аварии под Всеволожском

Две иномарки столкнулись на снежной дороге во Всеволожском районе Ленобласти. Понадобилась помощь медиков и спасателей, пишет 47news.
Авария произошла около 10 утра 24 февраля возле деревни Сарженка. Лоб в лоб врезались Volkswagen и Porsche. Пострадали три человека, в том числе двое детей, одному из которых девять лет. Увезли в больницу на скорой.
Также на помощь прибыли четверо сотрудников дежурной смены 100 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. Они деблокировали одного из пострадавших и отключили аккумуляторную кислотную батарею в авто.