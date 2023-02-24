Белгородский губернатор рассказал о болезни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что находится под присмотром медиков из-за плохого самочувствия. Об этом он написал в своем телеграм-канале 24 февраля после появления слухов в СМИ.



«Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моем состоянии. Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра», — рассказывает Гладков, не приводя подробностей.



Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов написали, что Гладков якобы госпитализирован с пищевым отравлением, а врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

