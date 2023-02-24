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    Большинство россиян, смотревших послание президента, считают, что он был искренен

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    Большинство (78%) россиян, смотревших послание президента РФ Федеральному собранию, считают, что Владимир Путин был искренен и честен. Еще 9% думают обратное, а 13% затруднились сказать. Такие результаты своего исследования приводит ВЦИОМ.

    Положительное впечатление речь Путина произвела на 81% респондентов, а отрицательное – на 11%. Безразличие выразили 3%. Кроме того, 74% опрошенных считают, что президент поднял важные и значимые темы. Интересным его выступление было для 82% зрителей. 88% опрошенных заявили, что президент четко и понятно обозначил свою позицию.

    В целом соотношение положительных и отрицательных реакций составило 84 / 16%.

    Исследование было проведено 21 февраля 2023 года во время трансляции послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Участники исследования смотрели прямую трансляцию и фиксировали свою реакцию на действия и высказывания Владимира Путина. Для фиксации реакций использовалось мультимедийное оборудование. После просмотра прямого эфира респонденты отвечали на вопросы формализованной анкеты. Исследование проходило в десяти городах РФ: Москве, Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми. В нём приняли участие 129 респондентов – граждан РФ в возрасте от 18 лет.

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