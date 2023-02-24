Большинство россиян, смотревших послание президента, считают, что он был искренен

Большинство (78%) россиян, смотревших послание президента РФ Федеральному собранию, считают, что Владимир Путин был искренен и честен. Еще 9% думают обратное, а 13% затруднились сказать. Такие результаты своего исследования приводит ВЦИОМ.



Положительное впечатление речь Путина произвела на 81% респондентов, а отрицательное – на 11%. Безразличие выразили 3%. Кроме того, 74% опрошенных считают, что президент поднял важные и значимые темы. Интересным его выступление было для 82% зрителей. 88% опрошенных заявили, что президент четко и понятно обозначил свою позицию.

