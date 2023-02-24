Петербург — второй по смертям от ковида за сутки

За последние сутки в России выявили 13 829 новых случаев COVID-19 (днем ранее было 14 721). Выздоровели еще 12 618 человек, а летальную статистику пополнили 32 человека. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба от 24 февраля.



Москва остается лидером по новым заболевшим — 2 250 случаев, скончались 10 пациентов. В Петербурге за день было выявлено 1 345 заболевших ковидом, выздоровели 912 человек, а умерли шестеро. Третьим по числу смертей идет Пермский край (3), а в остальных регионах либо ноль, либо по одному летальному исходу за сутки.

