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    COVID-19

    Петербург — второй по смертям от ковида за сутки

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    За последние сутки в России выявили 13 829 новых случаев COVID-19 (днем ранее было 14 721). Выздоровели еще 12 618 человек, а летальную статистику пополнили 32 человека. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба от 24 февраля.

    Москва остается лидером по новым заболевшим — 2 250 случаев, скончались 10 пациентов. В Петербурге за день было выявлено 1 345 заболевших ковидом, выздоровели 912 человек, а умерли шестеро. Третьим по числу смертей идет Пермский край (3), а в остальных регионах либо ноль, либо по одному летальному исходу за сутки.

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