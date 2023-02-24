На юго-западе Петербурга стреляли в сотрудника кадетского корпуса. Он знает, кто

Выстрелом в лицо закончилась ссора родственников в Красносельском районе Петербурга. Полиция ищет владельца травматического пистолета, стало известно «Фонтанке» 24 февраля.
Экстренные службы на проспект Героев вызвала 40-летняя местная жительница накануне за час до полуночи. Выглянув в окно, она увидела выстрел в голову супруга — 44-летнего начальника кухни кадетского пожарно-спасательного корпуса.
Пострадавшего увезли в больницу с пулевым ранением и переломом костей лица. По предварительным данным, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Под подозрением шурин мужчины. Как рассказала полицейским петербурженка, её 36-летний брат кулаками и оружием пытался решить конфликт с мужем. Известно, что за мужчиной числится травматический пистолет. Его ищут.