На юго-западе Петербурга стреляли в сотрудника кадетского корпуса. Он знает, кто

Выстрелом в лицо закончилась ссора родственников в Красносельском районе Петербурга. Полиция ищет владельца травматического пистолета, стало известно «Фонтанке» 24 февраля.



Экстренные службы на проспект Героев вызвала 40-летняя местная жительница накануне за час до полуночи. Выглянув в окно, она увидела выстрел в голову супруга — 44-летнего начальника кухни кадетского пожарно-спасательного корпуса.



Пострадавшего увезли в больницу с пулевым ранением и переломом костей лица. По предварительным данным, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

