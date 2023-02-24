    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, ю-з

    749мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Не так уж и холодно. Петербургу обещают снег

    1790
    1 комментарий
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Приближающийся с запада циклон определит пятничную погоду в городе на Неве. Петербуржцев ждет облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, предсказывает 24 февраля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    К 10:30 в городе установились -4,7 градуса. Ожидается потепление до -1…-3. Ветер будет дуть юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. На дорогах гололедица.

    Гидрометцентр сообщает, что в субботу продолжит идти небольшой, а местами и умеренный снег. Температура ночью опустится до -5...-7 градусов, днем потеплеет до -2...-4. Гололедица продолжит создавать неприятности на дорогах.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close