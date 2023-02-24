Не так уж и холодно. Петербургу обещают снег

Приближающийся с запада циклон определит пятничную погоду в городе на Неве. Петербуржцев ждет облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, предсказывает 24 февраля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
К 10:30 в городе установились -4,7 градуса. Ожидается потепление до -1…-3. Ветер будет дуть юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы. На дорогах гололедица.
Гидрометцентр сообщает, что в субботу продолжит идти небольшой, а местами и умеренный снег. Температура ночью опустится до -5...-7 градусов, днем потеплеет до -2...-4. Гололедица продолжит создавать неприятности на дорогах.