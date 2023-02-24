В Кремле ответили, ждать ли обращения Путина к россиянам 24 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение Владимира Путина к россиянам 24 февраля.
«Нет», — сказал он РИА Новости.
«Фонтанка» писала, что 21 февраля Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он заявил, что решение о СВО год назад было принято «ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима». Президент отметил, что с 2014 года Москва терпеливо вела переговоры о мирном выходе из конфликта, однако на Западе играли «краплёными картами», а сейчас Минские соглашения там называют дипломатическим спектаклем и блефом.
Напомним, что рано утром 24 февраля 2022 года Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале военной спецоперации на Украине.