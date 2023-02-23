«Очень хорошая должность». Борис Джонсон хочет стать генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО. Об этом он сказал 23 февраля в интервью украинским СМИ.



«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос о перспективах возглавить альянс.



Кроме того, Джонсон отметил, что не видит противоречий в том, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Политик считает, что «это должно произойти».

