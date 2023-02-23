«Очень хорошая должность». Борис Джонсон хочет стать генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО. Об этом он сказал 23 февраля в интервью украинским СМИ.
«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос о перспективах возглавить альянс.
Кроме того, Джонсон отметил, что не видит противоречий в том, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Политик считает, что «это должно произойти».
20 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года.
Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022-го. После отставки его сменщицы Лиз Трасс он пытался вновь бороться за пост главы правительства, однако выбыл из гонки. Кабмин возглавил Риши Сунак.