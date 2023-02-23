Закрыть лазейки для «обхода». Нуланд заявила, что США объявят о новых санкциях против России 24 февраля

США и страны «Большой семерки» объявят о введении новых санкций против России завтра, 24 февраля. Они также затронут китайские компании. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
По ее словам, Вашингтон сосредоточится на обходе Россией уже введенных против нее рестрикций. Она отметила, что Москва якобы использует для этого третьи страны. «С завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении еще большего числа российских банков, которые обходят санкции», – сказала Нуланд (цитата по ТАСС).
Замгоссекретаря привела в пример то, что Россия импортирует из третьих стран на 1000% больше ноутбуков, «Айфонов» и посудомоечных машин, чтобы разбирать их, доставать чипы и использовать «для производства ракет».
Также США введут санкции против китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, помогают России обходить санкции.
При этом, по данным Reuters, послы стран – членов Евросоюза на встрече 23 февраля не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, который должен был вступить в силу в день начала военной операции на Украине. Дискуссия продолжится уже 24 февраля. Издание со ссылкой на дипломатические источники пишет, что решение не принято из-за Польши, которая выступила против предложения об исключении из числа санкций запрета на импорт в ЕС российского синтетического каучука. Варшава считает, что без этого пункта рестрикции будут неэффективными.
Reuters отмечает, что новый пакет включает торговые ограничения на сумму около 10 млрд евро и нацелен на большее количество российских банков, «пропагандистов», а также лиц, связанных с производством иранских беспилотников.