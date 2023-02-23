Закрыть лазейки для «обхода». Нуланд заявила, что США объявят о новых санкциях против России 24 февраля

США и страны «Большой семерки» объявят о введении новых санкций против России завтра, 24 февраля. Они также затронут китайские компании. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.



По ее словам, Вашингтон сосредоточится на обходе Россией уже введенных против нее рестрикций. Она отметила, что Москва якобы использует для этого третьи страны. «С завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении еще большего числа российских банков, которые обходят санкции», – сказала Нуланд (цитата по ТАСС).

