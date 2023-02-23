«Упал со стула и — всё». В Подмосковье нашли мертвым бывшего партнера зятя Ельцина

В коттедже в Одинцово нашли мертвым бизнесмена Вячеслава Ровнейко, бывшего партнера зятя Бориса Ельцина по нефтяному бизнесу. Об этом 23 февраля сообщает «Московский комсомолец».



По данным издания, на теле Ровнейко нет признаков насильственной смерти. Его мать рассказала MSK1, что смерть была внезапной: «Вы знаете, он вчера умер. Не знаем, что произошло, сразу раз и умер. Сидел чай пил, и вдруг с ним плохо. Упал со стула и — всё».



Бизнесмен Вячеслав Ровнейко работал в «Союзнефтеэкспорте», с 1999 по 2002 год был первым вице-президентом «Коми нефтяная компания — Юралс». В 2000 году вместе с Леонидом Дьяченко, который тогда был женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко, основал компанию Urals Energy N.V.

