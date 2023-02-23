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    «Тут я понял, что это настоящий». Экс-игрок «Ахмата» рассказал, как навел золотой автомат на Кадырова

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    Бывший игрок «Ахмата» Эктор Бракамонте рассказал о времени, когда играл в грозненской команде, и поведал историю, связанную с Рамзаном Кадыровым. Интервью аргентинца 23 февраля опубликовало издание Sports.ru.

    Бракамонте играл в Грозном с 2009 по 2011 год, когда команда еще называлась «Терек». Однажды, по его словам, ему довелось побывать дома у Рамзана Кадырова, который позвал его покататься на машине.

    «Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади еще один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат — и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навел дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону». Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули», — говорит футболист.

    Игрок признался, что был в шоке и удивился, почему остальные смеются.

    Помимо «Ахмата», Бракамонте выступал еще за две российские команды: ФК «Москва» (2003–2009) и «Ростов» (2011–2012). До недавнего времени был главным тренером уругвайского «Серро-Ларго», а этой зимой приехал на стажировку в красноярский «Енисей».

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