«Тут я понял, что это настоящий». Экс-игрок «Ахмата» рассказал, как навел золотой автомат на Кадырова

Бывший игрок «Ахмата» Эктор Бракамонте рассказал о времени, когда играл в грозненской команде, и поведал историю, связанную с Рамзаном Кадыровым. Интервью аргентинца 23 февраля опубликовало издание Sports.ru.

Бракамонте играл в Грозном с 2009 по 2011 год, когда команда еще называлась «Терек». Однажды, по его словам, ему довелось побывать дома у Рамзана Кадырова, который позвал его покататься на машине.



«Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади еще один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат — и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навел дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону». Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули», — говорит футболист.

