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    В США школьную учительницу похоронили в гробу в виде M&M’s

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    Жительницу США Мэри Эстер Стокс Мартин Гэйли похоронили в гробу в виде шоколадной конфеты M&M’s. Она сама попросила об этом родных, пишет Esquire.

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    Женщина работала в школе около 30 лет, где её имя сократили до Мэри Мартин. Ученики приносили ей конфеты M&M и маленькие игрушки в виде драже. Все подарки Мартин собрала в коллекцию.

    «Мы будем скучать по ней. Она была веселой до самого конца, и этот гроб она разработала вместе со своим сыном», — рассказала в соцсетях одна из родственниц американки. Гроб, в котором похоронили женщину, сделан в форме большой голубой конфеты с закрытыми глазами. На гробу есть также россыпь маленьких M&M: на них написаны имена шестерых детей и 57 внуков и правнуков Мартин.

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