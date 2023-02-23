Звонок на три миллиона. Пожилая сотрудница детского театра из Петербурга лишилась сбережений

В середине февраля пожилая петербурженка перевела 2,8 миллиона рублей на счет, любезно указанный «сотрудником Центробанка». Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.



Заявление от горожанки поступило накануне, стало известно «Фонтанке» 23 февраля. Ей 83 года, женщина работает в детском музыкальном театре. Телефонный мошенник сумел убедить пенсионерку в том, что от ее имени кому-то выдана доверенность на получение денег, поэтому ей якобы нужно обезопасить средства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

