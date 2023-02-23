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    «Никого не хотел давить, похулиганил». По видео очевидца полиция нашла «обочечника», объезжавшего по тротуару пробку на шоссе Революции

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    Водитель «Ниссана Альмера» попал в пробку на шоссе Революции и решил объехать ее по тротуару. Этот маневр попал на видео, которое заинтересовало полицию, и скоро нарушителя нашли.

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Незаконный объезд был совершен два дня назад у дома 51, к. 3, сообщает 23 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 22-го числа водителя «Ниссана» нашли в Кудрово и доставили в отдел полиции. 31-летний мужчина пояснил, что «давить никого не хотел, похулиганил», заявил, что раскаивается и больше такого делать не будет.

    Лихач получил административный протокол о движении по тротуару, но на этом его неприятности не закончились. Полицейские заподозрили, что на машине меняли номерные агрегаты. Если это подтвердится, нарушитель получит еще один протокол — о подделке или уничтожении идентификационного номера автомобиля.

    На водителя «Ниссана», который объезжал пробку по тротуару, жаловались петербуржцы. Они рассказали, что мужчина чуть не сбил людей у остановки, а прохожим из салона машины показывал средний палец.

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