«Никого не хотел давить, похулиганил». По видео очевидца полиция нашла «обочечника», объезжавшего по тротуару пробку на шоссе Революции

Водитель «Ниссана Альмера» попал в пробку на шоссе Революции и решил объехать ее по тротуару. Этот маневр попал на видео, которое заинтересовало полицию, и скоро нарушителя нашли.
ГУ МВД по Петербургу и области
Незаконный объезд был совершен два дня назад у дома 51, к. 3, сообщает 23 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. 22-го числа водителя «Ниссана» нашли в Кудрово и доставили в отдел полиции. 31-летний мужчина пояснил, что «давить никого не хотел, похулиганил», заявил, что раскаивается и больше такого делать не будет.
Лихач получил административный протокол о движении по тротуару, но на этом его неприятности не закончились. Полицейские заподозрили, что на машине меняли номерные агрегаты. Если это подтвердится, нарушитель получит еще один протокол — о подделке или уничтожении идентификационного номера автомобиля.
На водителя «Ниссана», который объезжал пробку по тротуару, жаловались петербуржцы. Они рассказали, что мужчина чуть не сбил людей у остановки, а прохожим из салона машины показывал средний палец.