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    Экс-главу Котласа, обвиняемого в получении взяток, нашли мертвым в СИЗО

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    Бывший глава Котласа Андрей Бральнин найден мертвым в СИЗО. Об этом 23 февраля пишет ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Архангельской области.

    В ведомстве заявили, что сейчас проводится проверка с целью установления всех обстоятельств гибели экс-чиновника. Там уточнили, что он содержался в СИЗО в Вельске.

    Изданию 29.RU в пресс-службе регионального УФСИН подтвердили факт смерти Бральнина. По предварительным данным, он покончил с собой около полудня 23 февраля. «Насильственных признаков не было обнаружено. Сейчас в учреждение выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.

    Андрея Бральнина повторно назначили главой Котласа в 2018 году. В отставку он ушел в начале февраля 2021-го. Уже после его ухода в Котласе прошли задержания главного архитектора города и предпринимателя-застройщика. Со временем дело обрастало новыми эпизодами. В ноябре 2021 года стало известно, что уголовное дело возбудили в отношении предпринимателя, который дал Бральнину взятку в 500 тысяч рублей, — бизнесмен написал явку с повинной.

    Первый раз экс-чиновника задержали в Москве в начале марта 2021 года сотрудники ФСБ. В октябре 2022 года Андрея Бральнина задержали в Сочи — он пытался улететь из России, несмотря на подписку о невыезде. В декабре его этапировали в Архангельскую область. Тогда в прокуратуре рассказали, что его будут содержать в Вельском СИЗО.

    Уголовное дело Андрея Бральнина передали в суд в январе 2022 года. Следователи выявили 17 эпизодов получения им взяток от предпринимателей или представителей фирм за покровительство в строительной сфере. Также его обвиняли в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

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