Экс-главу Котласа, обвиняемого в получении взяток, нашли мертвым в СИЗО

Бывший глава Котласа Андрей Бральнин найден мертвым в СИЗО. Об этом 23 февраля пишет ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Архангельской области.



В ведомстве заявили, что сейчас проводится проверка с целью установления всех обстоятельств гибели экс-чиновника. Там уточнили, что он содержался в СИЗО в Вельске.



Изданию 29.RU в пресс-службе регионального УФСИН подтвердили факт смерти Бральнина. По предварительным данным, он покончил с собой около полудня 23 февраля. «Насильственных признаков не было обнаружено. Сейчас в учреждение выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства случившегося», — заявили в ведомстве.