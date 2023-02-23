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    СКА победой завершил регулярный чемпионат КХЛ

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился заключительный матч регулярного чемпионата против «Сочи», который прошел 23 февраля в Сочи. Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 6:5 (1:2, 1:1, 3:2, 1:0).

    Голы за СКА забили Никита Гусев (10-я и 63-я минуты), Евгений Кетов (29), Дмитрий Яшкин (51, 55) и Александр Волков (59). У «Сочи» отличились Кирилл Петьков (4, 12), Артур Тянулин (33, 41), Тимур Хафизов (47).

    По итогам регулярного чемпионата СКА занял первое место в Западной конференции и в сводной таблице, выиграв Кубок Континента с результатом 50 побед и 18 поражений в 68 матчах.

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