Нужно больше золота. Полиция показала предполагаемых похитителей слитков у фельдъегерей в Забайкалье

В Забайкальском крае на фельдъегерском грузовике сломали замок и украли слитки золота — на 61 килограмм и стоимостью более 200 миллионов рублей. Подозреваемых задержали и скоро могут арестовать.
О подробностях истории 23 февраля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Тревогу фельдъегери забили вечером 21 февраля. Следственно-оперативная группа выяснила, что ночью, пока грузовой «Урал» стоял в поселке Новая Чара, из него вытащили два опечатанных мешка с золотом.
Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
Было возбуждено дело о краже в особо крупном размере, в Каларский округ приехали самые опытные сотрудники уголовного розыска Забайкалья. Вместе с сотрудниками районного отдела они вычислили «Ниссан», который позже был остановлен в Амурской области. Там сидели трое подозреваемых — жители Читы 38–39 лет.
В содеянном они признались: рассказали, что золото закопали в снегу на обочине дороги. Это место по указаниям нашли полицейские — там действительно был «схрон». Фигуранты рассказали, что знали, как золото возят с рудника в округ, заранее приехали в Новую Чару и «соблюдали методы конспирации»: старались не встречаться с местными, жили в машине в лесу, готовили на костре. После кражи один из них даже сменил одежду и обувь.
Фигурантов поместили в изолятор временного содержания.