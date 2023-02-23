«Внезапно пропало зрение». В Педиатрическом университете спасают девочек из Череповца

Ведущие врачи Педиатрического университета приехали в Череповец, чтобы провести реанимационные действия 10-месячной девочке со сложной формой менингита. Помочь на месте специалистов попросил главврач детской череповецкой больницы, сообщает 23 февраля пресс-служба университета.
Девочке, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, поставили катетер для перитонеального диализа и дали рекомендации по коррекции терапии. «В таком маленьком возрасте инфекционный менингит — крайне редкое заболевание. Сегодня оно редко [встречается] и у взрослых, а у детей — исключительный случай. Надо смотреть причину заболевания. Это тоже одна из задач, которые будут выполнять наши специалисты», — рассказали «Фонтанке» в Педиатрическом университете.
Руководство учебного заведения также согласовало перевод из Череповецкой детской больницы в клинику вуза 12-летней девочки, у которой внезапно пропало зрение, начался тремор всего тела, а речь стала несвязной. Под утро 23 февраля ребенка доставили в клинику для обследования. Школьнице уже провели первые стабилизирующие мероприятия, далее ее ждет детальное обследование.