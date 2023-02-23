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    Хаски станет специальным гостем фестиваля Extendo в Петербурге

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    Мероприятие под названием Extendo предлагает петербуржцам не только потанцевать под DJ-сеты электронных музыкантов, но и окунуться в русскую хтонь, ведь специальным гостем вечера станет Хаски. Услышать его можно будет 26 февраля в пространстве «Гигант-холл» (16+).

    Фото: vk.com/husky_spb3d
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    Изначально фестиваль Extendo должен был состояться еще в декабре прошлого года, но по каким-то причинам организаторы заявили о переносе, и вот теперь, надеемся, им ничего не помешает. Выступление Хаски, судя по промоматериалам, станет главным событием вечера, причем никаких подробностей о нем нет — организаторы, как и сам артист, не сообщают ничего, кроме даты.

    Вероятно, рэпер даст полноценное сольное выступление, на котором прозвучат все хиты, от «Панельки» и «Уиды» до «Пули-дуры», песни с последней большой работы «Хошхоног» и, возможно, что-то из относительно недавних синглов — «За Байкалом», «Невидимка» и т. д. Будут ли в обозримом будущем от Хаски какие-то новинки, неизвестно, но в любом случае ждем.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/husky_spb3d

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