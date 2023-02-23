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    «АукцЫон» отметит день рождения Олега Гаркуши концертом

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    «АукцЫон» выступает в родном городе не только часто, но и на больших площадках. Вот и 25 февраля группа собирает клуб «Космонавт», чтобы отметить день рождения Олега Гаркуши (16+).

    Фото: афиша концерта
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    62 года — возраст почтенный, но эти годы, кажется, никак не угнетают Гаркушу, и он все так же активен и энергичен. Что же будут играть на праздничном концерте? Как всегда — все хиты со всех альбомов, но, как всегда у «АукцЫона», коллектив оставляет за собой право на импровизацию, поэтому точный трек-лист узнают лишь те, кто посетят концерт.

    «Дорога», «Моя любовь», «Догоняя волны», «Зимы не будет», «Падал» и другие известные песни станут достойным саундтреком к празднику.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: афиша концерта

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