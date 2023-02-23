Бегун в камуфляже с травматом пугал петербуржцев у Октябрьской набережной

На Народной улице покой горожан тревожил подозрительный мужчина в камуфляже, который бегал с оружием. Эти проделки не сошли ему с рук: через 15 минут нарушителя задержали в торговом центре.



О пугающем мужчине в полицию сообщили около девяти вечера два дня назад, стало известно «Фонтанке» 23 февраля. По словам заявителя — молодого петербуржца — в руках у того был травматический пистолет.



Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что звонивший в полицию горожанин поссорился с незнакомцем в камуфляже и тот стал размахивать руками, держа пистолет. Скоро в соседнем ТЦ настигли нетрезвого подозреваемого — 29-летнего гостя из Карелии.

