    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, ю-з

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    Бегун в камуфляже с травматом пугал петербуржцев у Октябрьской набережной

    2094
    5 комментариев

    На Народной улице покой горожан тревожил подозрительный мужчина в камуфляже, который бегал с оружием. Эти проделки не сошли ему с рук: через 15 минут нарушителя задержали в торговом центре.

    О пугающем мужчине в полицию сообщили около девяти вечера два дня назад, стало известно «Фонтанке» 23 февраля. По словам заявителя — молодого петербуржца — в руках у того был травматический пистолет.

    Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что звонивший в полицию горожанин поссорился с незнакомцем в камуфляже и тот стал размахивать руками, держа пистолет. Скоро в соседнем ТЦ настигли нетрезвого подозреваемого — 29-летнего гостя из Карелии.

    У нарушителя изъяли пневматический пистолет. Пока он получил только протокол о мелком хулиганстве, но может стать фигурантом уголовного дела. Оружие направили на экспертизу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close