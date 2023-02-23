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    Ford испортил школьнику выходные. Прогулка на Серебристом бульваре кончилась переломом и больницей

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    На Серебристом бульваре под колеса Ford Focus попал четвероклассник. Его увезли в больницу с переломом ноги.

    Авария произошла около четырех часов дня накануне у дома 5, стало известно «Фонтанке» 23 февраля. Машиной управлял 26-летний переехавший в Петербург уроженец Удмуртии. По предварительным данным, он сбил 10-летнего ребенка, пока ехал в сторону проспекта Испытателей.

    Известно, что мальчик шел по бульвару без сопровождения взрослых. В состоянии средней тяжести он попал в детскую городскую больницу. Водитель, по данным «Фонтанки», за последний год в нарушениях ПДД уличен не был.

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