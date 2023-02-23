Спустя полтора десятка лет после убийства пенсионера в Петербурге задержали подозреваемого

Почти 15 лет назад в квартире на проспекте Луначарского нашли мертвым пенсионера. Предполагаемого убийцу наконец задержали — он временно помещен в изолятор.



Мужчина попался полиции накануне на проспекте Культуры, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 февраля. Ему 46 лет, он неоднократно имел проблемы с законом из-за мелких краж и наркотиков, также был уличен в хулиганстве и нарушении ПДД, из-за которого пострадал человек.



Уголовное дело об убийстве было возбуждено еще в 2008 году. На теле 70-летнего пенсионера, которого нашли в собственной квартире, были гематомы. Экспертиза постановила, что он погиб из-за травмы головы. Известно, что подозреваемый живет в том же доме.

