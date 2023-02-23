Петербургским охранником заинтересовалась полиция. Он вел нескромную переписку со школьницей

Молодой петербуржец решил пообщаться с семиклассницей, но после этого разговаривать ему пришлось уже с полицией. Переписка с девочкой оказалась слишком интимной.



Задержали мужчину прошлым вечером на улице Комсомола, стало известно «Фонтанке» 23 февраля. По предварительным данным, он совершил развратные действия, общаясь в WhatsApp c 13-летней школьницей.



Подозреваемому 21 год, он работает охранником в магазине фиксированной цены. Пока он остался под подпиской о невыезде, уголовное дело по статье о развратных действиях уже возбуждено.

