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    Петербургским охранником заинтересовалась полиция. Он вел нескромную переписку со школьницей

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    Молодой петербуржец решил пообщаться с семиклассницей, но после этого разговаривать ему пришлось уже с полицией. Переписка с девочкой оказалась слишком интимной.

    Задержали мужчину прошлым вечером на улице Комсомола, стало известно «Фонтанке» 23 февраля. По предварительным данным, он совершил развратные действия, общаясь в WhatsApp c 13-летней школьницей.

    Подозреваемому 21 год, он работает охранником в магазине фиксированной цены. Пока он остался под подпиской о невыезде, уголовное дело по статье о развратных действиях уже возбуждено.

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