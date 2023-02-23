В Таджикистане произошло землетрясение на границе с Китаем

В Таджикистане вблизи с границей с Китаем произошло землетрясение магнитудой 7,3, пишет 23 февраля РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр. Информации о разрушениях и возможных жертвах пока не поступало. В соцсетях и СМИ публикуют видео, предположительно, момента землетрясения и его последствий.
Толчок зафиксировали в 8:37 по пекинскому времени (3:37 по мск). Сейсмологи сообщают, что очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, а его эпицентр располагался примерно в 82 километрах от границы с КНР.
«Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах Синьцзяна. По данным МЧС Казахстана, толчки магнитудой 2–3 также чувствовались в Алма-Ате. О толчках магнитудой 3–4 также заявили в столице Узбекистана Ташкенте.