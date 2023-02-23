Вторая самая холодная ночь, а что дальше? Синоптики предсказывают Петербургу потепление

Тёплый атмосферный фронт, приближающийся к Петербургу с запада, принесет с собой небольшое потепление и снег, обещает 23 февраля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что прошедшая ночь была только второй самой холодной за эту зиму. Минимальная температура опускалась до –16,3 градуса (в ночь на 8 января было –17,3).
По данным Гидрометцентра, к 10 утра в Северной столице установились –10,6 градуса. Специалисты предупреждают о гололедице и говорят, что к вечеру потеплеет до –5...–7 градусов. Колесов с этим согласен, он прогнозирует постепенное усиление ветра до умеренного, повышение к вечеру температуры до –5 и «настоящий снег» к концу дня.
Дальше в длинные выходные потепление продолжится. В ночь на 24 февраля ожидается –5...–7 градусов, днем будет небольшой снег и –2...–4. На дорогах гололедица.