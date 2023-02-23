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    Медведь с острова Диксон медленно идет на поправку и иногда встает на заднюю лапу

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    Спасенный с острова Диксон белый медведь продолжает находиться под пристальным вниманием ветеринаров. Специалисты отмечают положительную динамику в его состоянии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила 22 февраля директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Светлана Акулова

    «Ветеринарные врачи наблюдают положительную динамику в его состоянии: Диксон эпизодически ставит заднюю левую лапу из положения «лежа» в положение «сидя», чаще двигает голеностопом и реагирует на прикосновения», — написала Акулова.

    Сейчас медведь Диксон проходит реабилитацию. Ему дают вибромассаж задних лап, чтобы в них не застаивалась молочная кислота. Различные аппараты вводятся постепенно, чтобы зверь к ним привык. Впрочем, ветеринары отмечают, что их подопечный спокойно реагирует на стимуляторы и с интересом занимается на тренингах.

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