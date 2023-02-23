От базилика с луком до листьев свёклы: какую зелень можно легко и быстро вырастить на подоконнике

До начала дачного сезона еще далеко, но у вас уже чешутся руки? Или вы хотите заняться садоводством дома? Тогда выращивание зелени — идеальный вариант. Объясняем, как получить свежие перья лука, полезные листья свеклы, базилик и другие вкусные приправы у себя в квартире.
Как вырастить зелень на подоконнике
Прежде чем бежать в садовый магазин за землей и семенами, нужно определиться, где именно будут располагаться горшочки. Легко выдерживают перепады температуры зеленый лук, томаты, шпинат. А вот огурцы очень требовательны к теплу.
Для лука, свёклы и шпината вполне комфортна температура
Базилику, петрушке и укропу на всходах потребуется более теплое место, но если его нет, то как выйти из положения, мы объясняли более подробно здесь.
Любая зелень очень требовательна к поливу — нельзя допускать пересыхания. На всходах лучше растениям обеспечить досветку, но зеленый лук легко может расти и в полутени. Земля должна быть не кислой.
В марте нежелательный для посадок день только один —
Если вам просто стало скучно и через несколько месяцев вы будете заняты на даче, то стоит ограничиться выращиванием дома зеленого лука, шпината, зелени свёклы и базилика. Остальная зелень всходит долго. Например, петрушка, укроп, сельдерей, зеленый салат.
Как вырастить лук на подоконнике
Лук выращивать дома проще всего. Самый простой вариант — в стаканчике с водой.
— Проще всего выращивать на балконе зеленый лук. Можно даже на гидропонике, то есть на воде. Луковица должна быть крепкой, вода — скрывать ее до половины. Важно не давать ей пересыхать. В течение 30 дней вы сможете уже срезать лук на салат, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Перо при температуре выше +15 градусов легко достигнет высоты в 30–35 сантиметров.
— В земле выращивать его тоже очень просто. Как обычно в горшочке или контейнере насыпаем дренаж, затем землю и втыкаем луковицу. Засыпать полностью ее не обязательно, пусть верхушка выглядывает, — объяснила агроном.
Можно посадить несколько луковиц вплотную друг к другу. Главное — регулярный полив отстоянной водой.
Выращиваем базилик дома
Базилику, особенно на всходах, требуется не менее +20 градусов. Он достаточно быстро даст всходы, при этом растение можно стричь и оно будет продолжать расти.
— Из сортов базилика я бы советовала обратить внимание на «фиолетовый», «лимонный», «зеленый», — перечислила агроном. — Семена высевают на глубину примерно в
Расстояние между рядами должно быть около 5 сантиметров, так как базилик обычно дает обильную листовую массу.
Полезные листья свёклы
Листовая зелень свёклы богата фосфором, кальцием и калием, а также очень вкусная! К февралю у многих дачников остаются мягкие и малопригодные для варки корнеплоды.
— Посадите их в обычные цветочные горшки. Ничего особенного для свёклы не нужно. Полив и свет, — отметила Людмила Шубина.
Вырастить зелень свёклы очень просто: втыкайте корнеплод хвостиком вниз в землю примерно наполовину и обильно полейте. Через семь дней ботва активно пойдет в рост. Полноценно зелень можно будет снять уже через 30 дней и использовать в приготовлении борща или осетинских пирогов.
Выращиваем дома шпинат
Шпинат выращивать дома тоже очень просто. Это травянистое растение, в котором огромное количество полезных веществ, оно отлично повышает гемоглобин.
— Шпинат отлично растет и при температуре
При этом дренаж на дне должен быть обязательно. Шпинат не любит прямые солнечные лучи, ему нужно затемненное место. Среди сортов стоит обратить внимание на «матадор», «исполинский», «крепыш».