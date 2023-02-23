От базилика с луком до листьев свёклы: какую зелень можно легко и быстро вырастить на подоконнике

Большинство зелени легко вырастет у вас на подоконнике Фото: Александра Бруня / NGS.RU Поделиться Поделиться





До начала дачного сезона еще далеко, но у вас уже чешутся руки? Или вы хотите заняться садоводством дома? Тогда выращивание зелени — идеальный вариант. Объясняем, как получить свежие перья лука, полезные листья свеклы, базилик и другие вкусные приправы у себя в квартире.

Как вырастить зелень на подоконнике Прежде чем бежать в садовый магазин за землей и семенами, нужно определиться, где именно будут располагаться горшочки. Легко выдерживают перепады температуры зеленый лук, томаты, шпинат. А вот огурцы очень требовательны к теплу.

Для лука, свёклы и шпината вполне комфортна температура +10... +15 градусов, поэтому их можно выращивать как на утепленной лоджии, так и на обычном подоконнике.

Базилику, петрушке и укропу на всходах потребуется более теплое место, но если его нет, то как выйти из положения, мы объясняли более подробно здесь.

Любая зелень очень требовательна к поливу — нельзя допускать пересыхания. На всходах лучше растениям обеспечить досветку, но зеленый лук легко может расти и в полутени. Земля должна быть не кислой. В марте нежелательный для посадок день только один — 18-е . Лук на зелень и свёклу лучше всего начать выращивать — 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30-го . Другую зелень можно посадить 2, 3, 29, 30-го . Если вам просто стало скучно и через несколько месяцев вы будете заняты на даче, то стоит ограничиться выращиванием дома зеленого лука, шпината, зелени свёклы и базилика. Остальная зелень всходит долго. Например, петрушка, укроп, сельдерей, зеленый салат.

Как вырастить лук на подоконнике Лук выращивать дома проще всего. Самый простой вариант — в стаканчике с водой.

— Проще всего выращивать на балконе зеленый лук. Можно даже на гидропонике, то есть на воде. Луковица должна быть крепкой, вода — скрывать ее до половины. Важно не давать ей пересыхать. В течение 30 дней вы сможете уже срезать лук на салат, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. Перо при температуре выше +15 градусов легко достигнет высоты в 30–35 сантиметров.

— В земле выращивать его тоже очень просто. Как обычно в горшочке или контейнере насыпаем дренаж, затем землю и втыкаем луковицу. Засыпать полностью ее не обязательно, пусть верхушка выглядывает, — объяснила агроном.

Можно посадить несколько луковиц вплотную друг к другу. Главное — регулярный полив отстоянной водой. Выращиваем базилик дома Базилику, особенно на всходах, требуется не менее +20 градусов. Он достаточно быстро даст всходы, при этом растение можно стричь и оно будет продолжать расти. — Из сортов базилика я бы советовала обратить внимание на «фиолетовый», «лимонный», «зеленый», — перечислила агроном. — Семена высевают на глубину примерно в 1 сантиметр .

Расстояние между рядами должно быть около 5 сантиметров, так как базилик обычно дает обильную листовую массу. Полезные листья свёклы Листовая зелень свёклы богата фосфором, кальцием и калием, а также очень вкусная! К февралю у многих дачников остаются мягкие и малопригодные для варки корнеплоды. — Посадите их в обычные цветочные горшки. Ничего особенного для свёклы не нужно. Полив и свет, — отметила Людмила Шубина. Вырастить зелень свёклы очень просто: втыкайте корнеплод хвостиком вниз в землю примерно наполовину и обильно полейте. Через семь дней ботва активно пойдет в рост. Полноценно зелень можно будет снять уже через 30 дней и использовать в приготовлении борща или осетинских пирогов.



Выращиваем дома шпинат

Шпинат отлично повышает гемоглобин Фото: Gil Ndjouwou / unsplash.com Поделиться Поделиться





Шпинат выращивать дома тоже очень просто. Это травянистое растение, в котором огромное количество полезных веществ, оно отлично повышает гемоглобин.

— Шпинат отлично растет и при температуре +10... +15 градусов. Так что его можно выращивать на утепленной лоджии, и на подоконнике, но в полутени, — отметила Людмила Шубина. — Корневая система поверхностная, как у травы, поэтому можно выращивать в контейнерах или неглубоких горшках. Семена нужно сеять в бороздки на глубину 1–2 сантиметра.



При этом дренаж на дне должен быть обязательно. Шпинат не любит прямые солнечные лучи, ему нужно затемненное место. Среди сортов стоит обратить внимание на «матадор», «исполинский», «крепыш».